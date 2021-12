Studie: Genese rund acht Monate vor Corona geschützt

Eine Genesenen-Studie, die an der Medizinischen Universität und Biobank Graz durchgeführt wurde, zeigte eine starke Bildung von Antikörpern gegen das SARS-CoV-2-Virus und einen stabilen Antikörperspiegel bis zu acht Monate.

Ausgewertet wurden die Antikörperwerte von 326 Studienteilnehmern, die zwischen Februar 2020 und Jänner 2021 eine Erkrankung mit "mildem Verlauf" durchlebt haben, machte die Med-Uni am Mittwoch auf eine Publikation im "Journal of Infection" aufmerksam.

Grazer Genesenen-Studie: Rund achtmonatiger Schutz

Krankheitsverlauf beeinflusst Höhe der Antikörper

Lang anhaltende Symptome bei vielen Erkrankten

Auffällig war auch der hohe Anteil an Personen mit lang anhaltenden Symptomen: 66,9 Prozent hatten im Median von 38 Tagen nach der Infektion noch immer Symptome. Am häufigsten waren Müdigkeit (41,1 Prozent), Veränderung des Geschmackssinns (23,6), Kopfschmerzen (23,6) und Veränderungen des Geruchssinns mit rund 20 Prozent.

Studie in Genf mit ähnlichen Ergebnissen

S. Kral, Ch. Banfi, T. Nidrist et al.: "Long-lasting immune response to a mild course of PCR-confirmed SARS-CoV-2 infection: A cohort study", "Journal of Infection" - hier geht es zur Studie.