Straßen werden für Fußgänger gesperrt: Das ist zu beachten

Aufgrund der Corona-Krise wird es zu temporären Straßensperren kommen. Fußgänger sollen so ausreichend Platz zum Abstand halten haben. Der ÖAMTC erklärt, was Verkehrsteilnehmer künftig beachten müssen.

Eine StVO-Novelle, die am Freitag im Parlament beschlossen wird, soll temporäre Fußgängerstraßen ermöglichen, die für die Dauer der Corona-Krise, längstens bis Ende 2020, für den Durchzugsverkehr gesperrt werden.

Passanten sollen so ausreichenden Abstand zueinander halten, um das Coronavirus einzudämmen. ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer beantwortete die wichtigsten Fragen zu der Verordnung.

ÖAMTC informiert über temporären Straßensperren wegen Coronavirus

Radfahrer (damit auch Scooter und E-Scooter), aber auch alle im öffentlichen Interesse stehenden Fahrzeuge wie Einsatzfahrzeuge, Müllabfuhr etc. sowie alle anderen, wie zum Beispiel Anrainer, dürfen zum Zweck des Zu- und Abfahrens diese Straßen dennoch befahren.

Bestehende Vorrangregeln gelten weiterhin. Diese Verkehrsflächen stehen ja dem allgemeinen Verkehr regelmäßig zur Verfügung, daher ändert sich auch nichts an den Regeln bei den Zu- und Ausfahrten.

Gerade in dicht verbauten Gebieten ermöglicht nun die temporäre Nutzung von Fahrbahnen durch Fußgänger die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstands. "Für den Mobilitätsclub ist allerdings auch klar, dass immer mehr Menschen auf das Auto angewiesen sind, denn die Zahl an dringend notwendigen Helfern steigt laufend", ergänzte Hoffer. "Demnach müssen entsprechende Hauptverkehrswege in jedem Fall gut befahrbar bleiben."