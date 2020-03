Stadt Wien überlegt Straßensperren für Fußgänger während Corona-Krise

Wie Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Sonntag via Twitter mitteilte, überlegt die Stadt Wien bald ganze Straßen für den Verkehr zu sperren, um während der Corona-Krise mehr Platz für Passanten zu schaffen. Der Koalitionspartner, die SPÖ, dürfte von den Plänen allerdings nicht allzu begeistert sein.

Hebein wies darauf hin, dass es trotz der verhängten Ausgangsbeschränkungen erlaubt sei, sich alleine oder mit Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern an der frischen Luft zu bewegen, zu spazieren oder Rad zu fahren - immer mit dem vorgegebenen Mindestabstand. "Die Menschen in Wien sollen das auch tun können, egal ob sie im Grünen oder in dicht bebauten Gegenden wohnen", schrieb die Ressortchefin auf ihrem Twitter-Account.