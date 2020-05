Strache ist eine Zumutung

Gastkommentar von Johannes Huber. Der ehemalige FPÖ-Chef tritt bei der Wiener Gemeinderatswahl an. Sein Ziel, Bürgermeister zu werden, wird er zum Glück verfehlen. Doch schon der Rücktritt vom Rücktritt ist unerträglich.

Seit einem Jahr läuft’s gar nicht mehr für Heinz-Christian Strache: Am 17. Mai 2019 wurde das Ibiza-Video bekannt. Unmittelbar darauf zog er sich (vorübergehend, wie man heute weiß) aus der Politik zurück. Jetzt hat er endgültig sein Comeback angekündigt – er wird für eine Liste mit dem holprigen Namen „Die Allianz für Österreich“ (DAÖ) bei der Wiener Gemeinderatswahl im Oktober antreten. Ziel: Bürgermeister werden. Das jedoch ist so unrealistisch wie noch nie. Und überhaupt.

Stand 1. Mai 2020 steht die Coronakrise über allem. Regerende sind in diesem Zusammenhang extrem populär geworden. Die ÖVP von Sebastian Kurz könnte bundesweit fast schon mit einer absoluten Mehrheit rechnen. Zusammen mit den Grünen würde sie wohl zu einer Zweidrittelmehrheit kommen. Auch auf kommunalpolitischer Ebene gibt es eher mehr Zuspruch für die führenden Parteien. In Wien kann’s Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) recht sein; zumindest hier könnte die Sozialdemokratie einen Achtungserfolg erzielen.

Die Erklärung für diese Entwicklung ist einfach: In Krisenzeiten klammern sich viele an Persönlichkeiten, die Verantwortung tragen und bei alledem mit ruhiger Hand agieren. Das gibt zumindest ein bisschen Sicherheit. Vertreter der Fundamentalopposition schaffen dagegen nur zusätzliche Unruhe. Und das will niemand. Also hat die FPÖ zuletzt noch weiter verloren, also sind die Verhältnisse auch für Heinz-Christian Strache gerade sehr ungünstig.