Wien-Wahl: HC Strache kündigte Bürgermeister-Kandidatur an

Heinz-Christian Strache hat sich für die Wien-Wahl große Ziele gesetzt. Als Spitzenkandidat einer neuen Bürgerbewegung will er ein zweistelliges Ergebnis einfahren und nach dem Bürgermeister-Posten greifen.

Aus der Allianz für Österreich (DAÖ) soll eine neue, österreichweite Bürgerbewegung werden. Am 15. Mai werden die Details dazu präsentiert, kündigte Heinz-Christian Strache am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit DAÖ-Obmann Karl Baron an.