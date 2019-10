Strache an Kickl und Hofer: "Reißt euch zusammen!"

In den vergangenen Tagen haben sich die Nachrichten rund um Philippa Strache wieder einmal überschlagen. Gestern wurde sie zur Nationalratsabgeordneten angelobt, anschließend aus der FPÖ ausgeschlossen. Ehemann Heinz-Christian Strache meldete sich nun auf Facebook mit Vorwürfen an die FPÖ zu Wort.

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist über den Parteiausschluss seiner Ehefrau und frisch angelobten Nationalratsabgeordneten Philippa Strache empört. Er wirft der FPÖ-Führung Frauenfeindlichkeit vor: "Wieviel die neue Führungsriege von Frauen in der Politik hält, sieht man am aktuellen Parlamentsklub", schrieb Strache am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite.