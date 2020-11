Steirische Bergfichte kommt als Christbaum nach Schönbrunn

Trotz der Weihnachtsmarkt-Absage für November: Eine 118-jährige Fichte aus der Steiermark soll vor dem Wiener Schloss Schönbrunn aufgestellt werden und ein Stück weit Normalität vermitteln.

Auch wenn der Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloß Schönbrunn auf Grund der aktuellen COVID-19-Entwicklung und des von der Österreichischen Bundesregierung angekündigten zweiten Lockdowns, nicht wie geplant stattfinden kann, eines steht fest: Die Fichte der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) trifft am 4. November in den frühen Morgenstunden am Ehrenhof in Schönbrunn ein.