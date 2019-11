Steiermark-Wahl: Swatek ist gekommen um zu bleiben

NEOS-Spitzenkandidat Niko Swatek will bei der Steiermark-Wahl die Pinken in den Landtag führen. Laut Umfragen könnte er genügend Stimmen sammeln um den Einzug zu schaffen.

Der Grazer Gemeinderat Niko Swatek ist gekommen, um zu bleiben: Der 28-Jährige tritt am 24. November erstmals bei der Landtagswahl als NEOS-Spitzenkandidat an und will die Pinken in die steirische Landstube führen. Die Umfragen zeigen, es könnte klappen. Über Koalitionsvarianten zu reden sei zu früh, so Swatek im APA-Interview. Die FPÖ schloss er allerdings kategorisch aus.