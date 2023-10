Stärkerer Schutz bei Impfreaktionen nach Corona-Impfung

Je stärker Menschen nach einer Corona-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff eine Reaktion wie Schüttelfrost, leichtes Fieber oder Müdigkeit aufweisen, desto besser ist nach einiger Zeit die Schutzwirkung.

Studie untersuchte Zusammenhang zwischen Schutz und Impfreaktion nach Corona-Impfung

Es ist unangenehm, doch die Beschwerden weisen auch auf eine gute entstehende Schutzreaktion hin: Aric Prather von der Universität des US-Bundesstaates Kalifornien in San Francisco haben jetzt im Preprint medRxiv (noch ohne Peer Review) eine neue Beobachtungsstudie zur Grundimmunisierung gegen Corona mit den mRNA-Impfstoffen von Moderna und Pfizer-BioNTech veröffentlicht. Untersucht werden sollte der Zusammenhang zwischen dem Auftreten von den ganzen Organismus betreffenden Impfreaktionen und der Entwicklung schützender Antikörper.

363 Erwachsene erhielten in den ersten sechs Tagen nach den beiden Impfdosen jeden Abend einen Link zu einem Fragebogen, in dem sie die am Tag aufgetretenen Symptome angeben sollten. Insgesamt ging es um elf verschiedene Symptome. Einige der Probanden trugen über Nacht einen Fingerring, der Hauttemperatur und Herzfrequenz aufzeichnete.