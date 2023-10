Neben Corona und Grippe: Diese Impfungen sind wichtig

Zusätzlich zu den in den vorherigen Erkältungssaisonen stark beworbenen Impfungen gegen Covid-19 und Grippe sollte man den Schutz vor anderen Infektionen nicht vernachlässigen. Es gibt auch Impfungen gegen RSV, Pneumokokken (bakterielle Lungenentzündung) und Pertussis (Keuchhusten). Die Impfung gegen Keuchhusten sollte alle zehn Jahre aufgefrischt werden, ab dem 60. Lebensjahr alle fünf Jahre, wie die Medizinerin Maria Paulke-Korinek vom Gesundheitsministerium am Donnerstag betonte.

Wichtige Impfungen neben Corona und Grippe

"Schwere Atemwegsinfektionen gehören zu den häufigsten Todesursachen"

"Schwere Atemwegsinfektionen gehören zu den häufigsten Todesursachen", betonte Arschang Valipour, Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie der Wiener Klinik Floridsdorf. Der Großteil der Todesfälle sei durch Impfungen und einen gesunden Lebensstil vermeidbar, wies der Facharzt auf Risikofaktoren wie schlechte Ernährung, Übergewicht, zu wenig Bewegung und Rauchen hin. Impfungen seien zudem eine der wesentlichsten Errungenschaften, "die wir haben in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten", betonte er und wies auf die schwache Durchimpfung gegen Influenza in Österreich hin. Es gebe so viel "Luft nach oben, da kann man mit dem Flugzeug bis ins All fliegen, was unsere Impfquote betrifft", sagte Valipour.