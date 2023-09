Ärzte vs. Apotheker: Debatte um Corona-Impfung

Die Debatte ums Impfen, ausgelöst durch Verzögerungen bei der Corona-Immunisierung bei den niedergelassenen Ärzten, ist um ein Kapitel reicher: Nun wirbt die Apothekerkammer für das Impfen in Apotheken.

In einer Aussendung am Freitag ließ sie Unterstützer des Impfens in Apotheken antreten, darunter die schwarzen und roten Seniorenorganisationen, den niederösterreichischen Patientenanwalt Gerald Bachinger und Impfexpertin Hedwig Roggendorf. 2.000 Apotheker:innen stünden bereit, man orte breite Unterstützung, hieß es.