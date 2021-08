Stadtstraße: Wien-Donaustadt Schauplatz von Baustellen-Blockade

Angehörige von Extinction Rebellion (XR) sowie weiteren Klima-Bewegungen haben am Freitag eine Baustelle blockiert. Schauplatz war die Hirschstettner Straße in Wien-Donaustadt. Die Blockade ging im Rahmen einer Aktion gegen den Bau der Stadtstraße über die Bühne.

Ein XR-Sprecher gab gegenüber der APA an, dass im Zuge des geplanten "Baustellen-Hoppings" auch weitere Blockaden folgen können, derzeit seien rund 20 Personen beteiligt, Tendenz steigend.

Startschuss für Stadtstraße soll noch 2021 fallen

In einer XR-Aussendung wird die geplante Stadtstraße als "de facto Autobahn mitten durch Hirschstetten" bezeichnet und das Vorgehen der Stadt Wien kritisiert: Diese versuche "mit rechtlich fragwürdigen Kniffen einen längst überholten Zeitplan durchzupeitschen" - so soll etwa Tag und Nacht gearbeitet werden, und die gesetzlich definierte "aufschiebende Wirkung" von Einspruchsverfahren ausgehebelt werden.

Festnahmen bei Protest in Vergangenheit

"Die Donaustadt braucht die Stadtstraße"

In einer Stellungnahme gegenüber der APA bei der Aktion Ende Juli betonte der Chef der MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau), Thomas Keller, die Wichtigkeit des Straßenbauprojekts: "Die Donaustadt braucht die Stadtstraße, die einer langwierigen Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen wurde. Die Verkehrsinfrastruktur der Donaustadt, dem flächengrößten Wiener Gemeindebezirk, kann der täglichen Verkehrslawine nicht länger standhalten." Die Stadtstraße würde die verkehrsgeplagten Wohngebiete "massiv" entlasten.

XR schrieb heute, Freitag, in einer Aussendung, dass für Stadtstraße, S1 und Lobautunnel die offiziellen, von der Stadt Wien eingereichten Projektunterlagen ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von über 320.000 Fahrzeugkilometern pro Tag sehen würden, was wiederum zu zehntausenden Tonnen an zusätzlichen CO2-Emissionen führen würde.