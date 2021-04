Sputnik-Impfung: Wirksamkeit und Sicherheit müssen belegt sein

Österreich befindet sich derzeit in Gesprächen mit den Herstellern von Sputnik V. Der Impfstoff ist jedoch von der EMA nicht zugelassen. Nun stellt sich die Frage einer nationalen Zulassung.

Ministerium: Wirksamkeit und Sicherheit müssen belegt sein

Entscheidend sei in jedem Fall eine umfassende Qualitätssicherung, die gewährleistet sein muss, bevor ein Impfstoff verabreicht wird, wurde am Freitag im Gesundheitsministerium betont. "Die Wirksamkeit und Sicherheit muss belegt sein. Dabei müssen die Dokumentation der Patientensicherheit und die Wirksamkeit des Impfstoffes klar nachgewiesen werden", stellte ein Sprecher fest. Erste Daten zu Qualität und Wirksamkeit seien übermittelt worden und würden nun von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf ihre Vollständigkeit geprüft. Der weitere Zeitplan hänge maßgeblich vom Zeitpunkt ab, an dem die wesentlichen Qualitätsdaten vorhanden sind.