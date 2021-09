SPÖ-Kandidatin spricht vor OÖ-Wahl Christlich-Soziale an

Birgit Gerstorfer, Spitzenkandidatin der SPÖ bei der OÖ-Wahl, hat im Rahmen des Wahlkampfabschlusses am Freitag enttäuschte Christlich-Soziale angesprochen: "Jeder Christlich-Soziale, der mit der Politik der ÖVP nicht mehr mitkann, der ist willkommen."

1.000 sollen bei SPÖ-Veranstaltung in Oberösterreich gewesen sein

Kurz nachdem in der Innenstadt der Fridays-for-Future-Klimastreik zu Ende gegangen war, startete die SPÖ ihre Schlussveranstaltung am Hauptplatz, zu der laut Partei rund 1.000 Personen kamen. Landeslisten-Zweiter Hans Karl Schaller übernahm das Warm-up: Er erinnerte daran, dass die roten Gewerkschafter für den Erhalt der Jobs bei MAN gekämpft hätten. "Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit war immer die Stärke der Sozialdemokratie", so der Gewerkschafter. "Es sind die Putzfrauen, die das Leben am Laufen halten." Daher müsse jeder Vollzeitjob "mindestens 1.700 Euro wert sein".

Gerstorfer äußerte sich vor Oberösterreich-Wahl zu ÖVP

Gerstorfer ging dann mit der Volkspartei hart ins Gericht: Die ÖVP habe sich "in ihrer Haltung verändert". Es gehe um "einen Wettbewerb: Wer ist am garstigsten zu den Ausländern?", der Ausgang dieses Rennens sei wohl ex aequo zwischen ÖVP und FPÖ, meinte sie. "Die ÖVP hat ihre christlich-sozialen Wurzeln vergessen." Jeder, der diese Wurzeln geschätzt habe, "der findet bei uns was. Wer solidarisch sein will, wer menschlich sein will, ist in unserer Partei hochgradig willkommen".