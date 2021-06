SPÖ-Chefin Rendi-Wagner braucht weiterhin einen langen Atem

Am gestrigen SPÖ-Parteitag erhielt Rendi-Wagner eine Zustimmung von 75 Prozent. Damit braucht sie als Partei-Chefin weiterhin einen langen Atem.

Pamela Rendi-Wagner ist wieder einmal angezählt. Ihr Ergebnis von gerade 75 Prozent beim samstägigen SPÖ-Parteitag ist ein Misstrauensvotum von immerhin einem Viertel der Delegierten. Bisher hat sich die Parteivorsitzende als Steherin erwiesen. Am Parteitag selbst machte sie den Eindruck, die Partei auch diesmal nicht sitzen zu lassen. Ob sie mittelfristig nicht doch andere Optionen in Erwägung zieht, wird die disziplinierte Medizinerin wohl sorgfältig überlegen.

Rendi-Wagner immer wieder innerparteilich kritisiert

Freilich es kam anders. Im Nachhinein betrachtet hatte sich das schon bei Rendi-Wagners Rede angedeutet, die durchaus kantig war, mit dem in der Partei verhassten VP-Chef Sebastian Kurz abrechnete und inhaltlich den Linkskurs vertrat, der in der SPÖ aktuell durchaus en vogue ist. Wiewohl Rendi-Wagner großteils frei und souverän sprach, wollte der Funke nicht überspringen. Der Beifall war brav, die Standing Ovations zum Abschluss Pflichtübung.

Rendi-Wagner eigentlich Inkarnation des sozialdemokratischen Erfolgwegs

Zumindest gegenwärtig trifft die Vorsitzende das Herz ihrer Partei also nicht. Dabei ist sie eigentlich die Inkarnation des sozialdemokratischen Erfolgswegs. In finanziell schwachen Verhältnissen im Wiener Gemeindebau Per-Albin-Hansson-Siedlung groß geworden, ihre Mutter alleinerziehend, schaffte es Rendi-Wagner mit Fleiß und Ehrgeiz, zur erfolgreichen Ärztin, Spitzenbeamtin, Ministerin und letztlich sogar zur ersten weiblichen Vorsitzenden der SPÖ zu werden.

Das Problem ist nur, dass man ihr diese Vergangenheit nicht mehr anmerkt. Ihr Auftreten mutet bürgerlich an. Rendi-Wagner repräsentiert in den Augen vieler eher Oberschicht als Arbeiterklasse, da kann sie sozialdemokratisches Vokabular herunterklopfen, so oft sie will.

Rendi-Wagner erste weibliche SPÖ-Vorsitzende

Rendi-Wagner trotzte Rücktritts-Gerüchten

Damit war eigentlich alles angerichtet für einen friedlichen Parteitag. Eine Entscheidung über die Spitzenkandidatur stand ohnehin nicht an, man hätte erwartet, dass Rendi-Wagner noch Zeit gegeben wird, in den Umfragen gegenüber der Kurz-ÖVP weiter aufzuholen.

Mit dem schwachen Votum gibt man Rendi-Wagner nun auf andere Art und Weise das Heft in die Hand. Die innerparteilichen Gegner harren zunächst interessiert, ob sich die Mutter zweier Töchter das ganze wirklich weiter antun will - im Wissen, dass sie beruflich auch ganz andere Möglichkeiten hätte.

Für Rendi-Wagner mag es verführerisch sein, Politik und vor allem Parteifreunde hinter sich zu lassen. Dass es keine mehrheitsfähigen Nachfolger gibt und Chaos droht, könnte ihr egal sein. Doch sicher ist es keineswegs, dass sie es bleiben lässt. So gut hat man Rendi-Wagner mittlerweile kennengelernt, dass sie sich höchst ungern verdrängen lässt. Will jemand anderer Sebastian Kurz herausfordern, wird er sich möglicherweise aus der Hecke herauswagen müssen.

Rendi-Wagner: Zur Person

Zur Person: Joy Pamela Rendi-Wagner, geboren am 7. Mai 1971 in Wien, verheiratet mit dem Diplomaten Michael Rendi, zwei Töchter, 1996 Promotion an der Medizinischen Universität Wien, Facharztausbildung in London, wissenschaftliche Arbeit am Institut für Tropenmedizin der Med-Uni Wien, 2008 Habilitation, Gastprofessur an der Universität Tel Aviv, ab 1. März 2011 Sektionschefin und Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium, ab 8. März 2017 Gesundheits- und Frauenministerin, seit der Regierungsbildung von ÖVP und FPÖ Abgeordnete zum Nationalrat und Gesundheitssprecherin der SPÖ. Seit 25. September 2018 Vorsitzende der SPÖ, zunächst geschäftsführend.