Spitzenküche zum Fixpreis: Wiener Restaurantwoche startet

Feinschmecker-Herzen schlagen wieder höher, denn ab heute kann man sich im Rahmen der 21. Wiener Restaurantwoche wieder durch die besten Restaurants der Stadt schlemmen.

Wiener Restaurantwoche bietet Feinschmecker-Menüs zu Fixpreisen

90 Top-Restaurants locken mit außergewöhnlichen Kreationen

90 Restaurants mit insgesamt 86 Hauben nehmen in diesem Jahr teil, so viele wie noch nie. Darunter Clementine im Glashaus, DiningRuhm, Beef&Glory, Das Spittelberg, das Evard im Kempinski, Das Schick, das Kussmaul und das Sakai. Ganze 19 neue Lokale sind dazugekommen: Deval, Unkai, Steax, Cuisino Baden, Jamie Oliver Wien, Landtmann – Das Bootshaus, Mikata, The Bank – Brasserie & Bar, One of One, Schneiderei, Atelier TM Vienna (Mörwald Kochamt), Herzig, Gourmet Gasthaus Freyenstein, Dstrikt Steakhouse, Albert, One night in Beijing, Don Alfredo, Artner auf der Wieden und Artner am Franziskanerplatz.