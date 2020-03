Prominente Gäste bei VIP-Opening der Wiener Restaurantwoche 2020

Zum Start der 21. Wiener Restaurantwoche feierten Vertreter aus der Topgastronomie sowie High Society im Gasthaus Durchhaus.

Über 20.000 Reservierungen bei Wiener Restaurantwoche

Zahlreiche neue Restaurants mit dabei, insgesamt 86 Hauben

90 Restaurants mit insgesamt 86 Hauben nehmen in diesem Jahr teil, darunter Clementine im Glashaus, DiningRuhm, Beef&Glory, Das Spittelberg, das Evard im Kempinski, Das Schick, das Kussmaul und das Sakai. Ganze 17 neue Restaurants konnte die Restaurantwoche dazugewinnen: Deval, Unkai, Steax, Cuisino Baden, Jamie Oliver Wien, Landtmann – Das Bootshaus, Mikata, The Bank – Brasserie & Bar, One of One, Schneiderei, Atelier TM Vienna (Mörwald Kochamt), Herzig, Gourmet Gasthaus Freyenstein, Dstrikt Steakhouse, Albert, One night in Beijing, Don Alfredo, Artner auf der Wieden und Artner am Franziskanerplatz.