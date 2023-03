Spiel und Spaß zu Ostern im Wiener Kindermuseum Schloss Schönbrunn

Zu Ostern wird's bunt: Osterprogramm im Wiener Kindermuseum Schloss Schönbrunn verspricht Spiel, Spaß und viel Abwechslung.

Besuch des Irrgartens im Wiener Schloss Schönbrunn

„Poldi wartet auf den Osterhasen“ im Wiener Kindermuseum

Bei der Handpuppenführung „Poldi wartet auf den Osterhasen“ wird allerhand über das Osterfest und die verschiedenen Oster- und Frühlingsbräuche am Kaiserhof verraten. Die Frühlingsrätselrallye führt mit spannenden Fragen und kniffligen Aufgaben rund um die Frühlingszeit am Hof quer durch das Museum in Wien. Ostergeschenke und -deko stehen in Poldis Bastelwerkstatt im Mittelpunkt. Mit dem „Bastelsäckchen to go“ kann zu Hause munter weitergebastelt werden.