Song Contest: Mit diesen Songs starten die "Big Five" und das Gastgeberland Israel

Die "Big Five" und das Gastgeberland Israel sind Fixstarter im großen ESC-Finale am 18. Mai. Hier könnt ihr in die Songs reinhören.

Die sogenannten “Big Five”-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sowie das diesjährige Gastgeberland Israel haben traditionell einen Fixplatz im Finale des Eurovision Song Contests 2019 am 18. Mai.

Hier könnt ihr euch schon vor der Finalshow ein Bild von den Beiträgen der sechs Länder machen. Die offizielle Startnummer wurde nach dem zweiten Halbfinale bekannt gegeben.

ESC 2019: Beiträge der “Big Five” und Israel Startnummer 04: Deutschland

S!sters // Sister

Startnummer 21: Frankreich

Bilal Hassani // Roi

Startnummer 16: Großbritannien (UK)

Michael Rice // Bigger Than Us

Startnummer 14: Israel

Kobi Marimi // Home

Startnummer 22: Italien

Mahmood // Soldi

Startnummer 26: Spanien

Miki // La Venda