Die offizielle ESC-Startreihenfolge steht fest: 26 Länder im Finale

Nach dem 2. Semifinale in Tel Aviv steht nun die offizielle Startreihenfolge der 26 Finalisten fest, die nach dramaturgischen Gesichtspunkten zusammengestellt wurde. Hier alle Startnummern im Überblick.

Die European Broadcasting Union (EBU) gab in der Nacht auf Freitag nach dem zweiten Song Contest -Halbfinale in Tel Aviv die offizielle Reihenfolge der 26 Finalisten bekannt, die traditionell wieder nach dramaturgischen Gesichtspunkten zusammengestellt wurde.

Ob sie in der 1. oder 2. Hälfte des Finales starten, ziehen die Kandidaten bei der Pressekonferenz im Anschluss an ihr Halbfinale. Die detaillierte Startreihenfolge wird dann aber von Showproduzent Christer Björkman gemeinsam mit dem Supervisor der European Broadcasting Union, Jon Ola Sand, nach dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegt.

Startnummer 03: Tschechien Lake Malawi // Friend Of A Friend

Startnummer 06: Dänemark Leonora // Love Is Forever

Startnummer 07: San Marino Serhat // Say Na Na Na

Startnummer 09: Schweden John Lundvik // Too Late For Love

Startnummer 13: Griechenland Katerine Duska // Better Love

Startnummer 15: Norwegen KEiiNO // Spirit In The Sky

Startnummer 16: Großbritannien Michael Rice // Bigger Than Us

Startnummer 19: Weißrussland ZENA // Like It

Startnummer 24: Schweiz

Luca Hänni // She Got Me