Jetzt ist es fix: Madonna singt doch im ESC-Finale

Obwohl sich Popstar Madonna bereits in Israel befindet, war ihr Auftritt im Song Contest-Finale am Samstag weiter unklar. Jetzt wurde der Auftritt offiziell bestätigt. Madonna hat den notwendigen Vertrag unterschrieben.

Der Auftritt von Popstar Madonna beim Finale des Eurovision Song Contests in Tel Aviv ist nach Angaben des zuständigen Fernsehsenders gesichert. Die 60-Jährige habe den notwendigen Vertrag unterzeichnet, teilte der für die Übertragung verantwortliche Sender Kan am Donnerstag mit. Das Finale findet an diesem Samstag statt. Eine Sprecherin des ESC in Tel Aviv wollte sich nicht dazu äußern.