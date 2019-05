Song Contest 2019: Wettbüros sehen die Niederlande als Sieger

Internationale Wettbüros sind sich einig: Laut Wettquoten gewinnen die Niederlande mit Duncan Laurence und dem Lied "Arcade" den Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv.

Wettquoten: Niederlande werden Song Contest 2019 gewinnen

Demnach werden auch der australischen Vertreterin Kate Miller-Heidke mit ihrer aufwendig als schwerelos inszenierten Opernnummer “Zero Gravity”, dem schwedischen Gute-Laune-Popgospler John Lundvik mit “Too Late For Love” und dem sympathischen Ex-DSDS-König Luca Hänni aus der Schweiz mit seiner Partynummer “She Got Me” durchaus Chancen eingeräumt, am Abend mit der ESC-Krone nach Hause zu gehen.