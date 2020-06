Sommerurlaub-Umfrage: Zwei Drittel der Österreicher bleiben im Inland

Auch wenn Urlaub im Ausland dank Grenzöffnungen inzwischen wieder möglich wäre - einer aktuellen Umfrage zufolge geht der Trend für den kommenden Sommer ganz klar in Richtung Österreich-Urlaub.

"Trotz der wachsenden Reisefreiheit in Europa steht Heimaturlaub heuer hoch im Kurs", resümiert Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, die Ergebnisse einer aktuellen Befragung von 1.000 Haushalten durch das Meinungsforschungsinstitut mindtake. Dieser Trend sei auch, aber nicht nur auf Covid-19 zurückzuführen, so WIFO-Tourismusexperte Oliver Fritz.

Urlaubsziele in Österreich hoch im Kurs

"64% der Österreicher, die 2019 Urlaub gemacht haben, wählen trotz sich wieder öffnender Grenzen Urlaubsziele in Österreich: 40% ausschließlich im Inland, 24% teils im In- und teils im Ausland. Das spricht zum einen klar für die Angebote der heimischen Betriebe, zum anderen fühlen sich die Österreicherinnen und Österreicher gerade in einer Gesundheitskrise in Österreich sicherer," so Fritz.