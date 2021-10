Skispringer Kraft enthüllte in Wien sein Wachs-Ebenbild

Montagabend enthüllte Weltmeister Stefan Kraft im Wachsmuseum des Wiener Praters sein wächsernes Ebenbild. Als erster Skispringer ziert der 28-Jährige eine der Madame-Tussauds-Filialen.

Weltmeister Stefan Kraft hat am frühen Montagabend im Wiener Prater sein Ebenbild in Wachs enthüllt. Als erster Skispringer ziert der Salzburger eine der Madame-Tussauds-Filialen, für den 28-Jährigen ein besonderes Erlebnis. "Die Figur ist richtig toll geworden und sieht unglaublich realistisch aus - es ist fast ein bisschen schräg, wenn ich so direkt neben meinem "Zwilling" sitze", erklärte Kraft.

Kraft-Double aus Wachs sitzt auf dem "Zitterbalken"

Sein Double sitzt auf dem "Zitterbalken" und ist eingebettet in die Tiroler Berglandschaft mit Blick auf den Bergisel. Fans können sich neben ihn setzen und das Gefühl erleben, selbst einmal Skisprung-Adler zu sein. Zudem wurde eine Gondel in die Attraktion eingebaut, die als zusätzliche Fotomöglichkeit dient. Stefan Kraft dazu in der Presseaussendung des Wachsmuseums: "Es ist einfach ein wahnsinnig cooles Gefühl und eine

große Ehre, dass ich nun als Wachsfigur verewigt bin und diese jetzt neben so vielen anderen bekannten Persönlichkeiten steht. Die Figur ist richtig toll geworden und sieht unglaublich realistisch aus – es ist fast

ein bisschen schräg, wenn ich so direkt neben meinem „Zwilling“ sitze.“