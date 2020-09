Simmering - Paul Stadler im Interview: "Die Simmeringer haben etwas geschafft, das fast unmöglich ist"

Im Zuge der Wien-Wahl 2020 bat VIENNA.at die Bezirksvorsteher zum Interview. Paul Stadler, Bezirkschef von Wien-Simmering (FPÖ), sprach über seine bisherige Zeit als Bezirksvorsteher, was den 11. Bezirk ausmacht und welche Ziele er bei der Wien-Wahl 2020 verfolgt.

Gut zehn Stunden dauerte es, bis der Großbrand in Wien-Simmering im letzten Mai gelöscht werden konnte. Die Hausbewohner sind mittlerweile - teils im Pyjama - auf die Straße geflüchtet. Für Bezirksvorsteher Paul Stadler wohl die größte Herausforderung der letzten Jahre. Die Hilfe aus dem Bezirk war aber enorm. "Da haben die Simmeringer etwas geschafft, was fast unmöglich gewesen wäre", meint Stadler.

Wien-Wahl 2020: Stadler will Bezirksvorsteher bleiben

Bei der kommenden Wien-Wahl will Paul Stadler Bezirksvorsteher in Wien-Simmering bleiben, auf Landesebene sieht er die FPÖ bei immerhin 15-16 Prozent.

Für die Zukunft will Stadler ein Ärztezentrum in Wien-Simmering ansiedeln, denn Kassenärzte werden rar in dem wachsenden Bezirk. Außerdem setzt der FPÖ-Politiker auf Arbeitsplätze. Man sei im Gespräch mit einigen Großfirmen, es wurde sogar ein Job-Speed-Dating mit 15 großen Firmen entwickelt. Was Simmering neben der Industrie sonst noch ausmacht, erfahrt ihr im Video.