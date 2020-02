Wasserschaden in Wien-Simmering: Polizei befragt Schüler der "Zukunftsschule"

Im Oktober kam es in der Simmeringer "Zukunftsschule" durch einen Vandalenakt zu einem immensen Wasserschaden. Nun werden die Schüler befragt.

Nach einem Vandalenakt im vergangenen Oktober, der an der Neuen Mittelschule (NMS) in der Simmeringer Pachmayergasse für einen immensen Wasserschaden gesorgt hat, werden die Schüler der "Wiener Zukunftsschule" nun von der Polizei befragt. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte der APA einen dementsprechenden Bericht auf "orf.at". Bei dem Vorfall wurde die halbe Schule überschwemmt.

Polizei geht von ortskundigen Personen aus

Vandalenakt sorgt für Schaden von rund 800.000 Euro

Der Schaden soll demnach 800.000 Euro betragen, die Aufräumarbeiten werden bis zum Sommer andauern. Aufgrund der Schäden mussten 100 der 240 Schüler in ein Ersatzquartier verlegt werden. Die Neue Mittelschule in der Pachmayergasse ist eine von zehn "Wiener Zukunftschulen", so der Name eines im Jahr 2012 gestarteten Projekt der Industriellenvereinigung Wien und des Wiener Stadtschulrats.