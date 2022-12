Silvester feiern beim Wiener Schloss Schönbrunn

Ist Weihnachten gefeiert, verwandelt sich der Weihnachtsmarkt beim Wiener Schloss Schönbrunn in der Nacht von 26. auf 27. Dezember in den Neujahrsmarkt, der bis 4. Jänner 2023 geöffnet hat.

Glücksboten aller Art sowie Swing- und Jazz-Formationen bereiten dem neuen Jahr vom 27. Dezember bis 4. Jänner in Schönbrunn einen schwungvollen Empfang.

Ist das Christkind gebührend gefeiert, verwandelt sich der Weihnachtsmarkt in den Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing. Bis 4. Jänner ergänzen täglich von 10 bis 18 Uhr Rauchfangkehrer, Hufeisen und Schweinchen die Sortimentsvielfalt in den rund 45 Hütten. Auch Tagebücher und Terminkalender für 2023 sowie eigens kreierte Badewürfel mit Neujahrsdekor und mundgeblasene Sektgläser künden vom baldigen Jahreswechsel.