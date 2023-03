Selenskyj-Auftritt für Kickl "Anschlag auf Österreichs Neutralität"

Am Dienstag stieß sich die FPÖ vor allem an dem für Donnerstag - außerhalb der Tagesordnung des Nationalrats - geplanten Video-Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament.

Klubobmann Herbert Kickl sah damit Österreichs Friedens- und Neutralitätspolitik völlig über Bord geworfen, wie er den anderen Parlamentsfraktionen in einer Pressekonferenz vorwarf. "Sie sind stattdessen zu einer gefährlichen und undifferenzierten Endsiegrhetorik übergegangen", griff er wohl nicht zufällig zu einem einschlägig belasteten Propagandabegriff.

Kickl sieht in Selenskyjs Video-Auftritt "Anschlag auf Österreichs Neutralität"

Kickl will Verfassungsänderung zur Neutralität Österreichs

Kickl will zudem eine Verfassungsänderung, mit dem das Neutralitäts- und das Souveränitätsprinzip als Grundbausteine verankert werden sollen. "Österreich ist eine demokratisch wehrhafte, immerwährend neutrale souveräne Republik", würde es nach Wunsch der Freiheitlichen künftig darin heißen: "Ihr Recht geht vom österreichischen Volk aus." Damit, so Kickl, könnte man eine "Firewall gegen den europäischen Zentralstaat" errichten. Die FPÖ will dies als Antrag im Verfassungsausschuss einbringen.