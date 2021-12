Sebastian Kurz zieht sich aus der Politik zurück

Nach dem Rücktritt als Kanzler verabschiedete sich Sebastian Kurz am Donnerstag nun auch als Bundesparteiobmann und Klubobmann der ÖVP. Für seinen kompletten Rückzug aus der Politik nannte er gleich mehrere Gründe.

Sebastian Kurz gab Rücktritt aus der Politik bekannt

Fragen zu seiner persönlichen Zukunft beantwortete Kurz nicht. "Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen", war das einzige, was Kurz im Abgang zu entlocken war. Klar ist vorerst nur, dass August Wöginger wieder alleiniger Klubobmann im Nationalrat wird. Nicht offiziell ist vorerst der Aufstieg Nehammers an die Parteispitze. Auch ob Nehammer - wie zu erwarten wäre - das Kanzleramt übernimmt, blieb vorerst offen. Der ÖVP-Vorstand soll dazu am Freitag beraten. Danach werde es eine "geordnete Übergabe" aller politischen Funktionen geben, kündigte Kurz an. Spekuliert wird über eine größere Regierungsumbildung im ÖVP-Team.