Schramböck für Ende der Gratis-Coronatests - bei Impfpflicht flexibel

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sprach sich in der ORF-Pressestunde am Sonntag für ein Ende der Gratis-Coronatests aus und rückte ebenfalls von der Impfpflicht ab.

Schramböck will Ende der Gratis-Coronatests

Diskutieren will Schramböck ein Ende der Gratis-Coronatests. Es gebe eine Gratis-Impfung für alle und "man wird der Mehrheit auf Dauer nicht erklären können, warum sie die Tests für die Minderheit zahlen soll". In Hinblick auf die Beratungen am Mittwoch plädierte die Ministerin für ein Überdenken der unübersichtlichen 2G-Regeln. Sie ist dafür, nur mehr auf die Maskenpflicht zu setzen.

Nehammer rückt von Corona-Impfpflicht ab

Bundeskanzler Karl Nehammer schloss am Sonntag das Aussetzen der geplanten Corona-Impfpflicht nicht aus, nachdem immer mehr Politiker und Experten in diese Richtung drängen. Er betonte, , dass das Gesetz ohnehin ständig evaluiert werde. Solange die Experten der Kommission sagen: "'Ja, das Impfen ist das probate Mittel', bleibt die Impfpflicht natürlich aufrecht", so der Kanzler. Wenn aber die Experten der Regierung vorschlagen, das Gesetz abzusagen, werde man das tun, so in einem Interview mit der "Krone".