Schon 58 Corona-Fälle nach Schremser Hochzeit

Über das Wochenende kamen 20 neue Corona-Fälle im Waldviertler Hochzeits-Cluster hinzu. Dieser sei zwar "noch nicht abgeschlossen", ein höherer Zuwachs werde aber nicht mehr erwartet.

Im Corona-Hotspot um eine türkische Hochzeit in Schrems (Bezirk Gmünd) im Waldviertel ist die Zahl der Infizierten übers Wochenende von 38 auf 58 gestiegen. In der Rechnung berücksichtigt seien auch die erkrankten Gäste aus Oberösterreich, sagte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag. Der Cluster sei zwar "noch nicht abgeschlossen", ein höherer Zuwachs werde aber nicht mehr erwartet.