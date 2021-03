Schanigarten-Öffnung offenbar vom Tisch

Die heimischen Wirte haben das Ostergeschäft bereits abgehakt, denn die steigenden Infektionszahlen dürften der geplanten Gastgarten-Öffnung ab dem 27. März in die Quere kommen.

Eine österreichweite Öffnung der Gastgärten noch vor Ostern ist sozusagen vom Tisch. Man sei mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) so verblieben, dass man 14 Tage vorher Bescheid bekomme. Bisher gebe es noch kein Signal in Richtung Öffnung, sagte Gastronomieobmann Mario Pulker am Montag zur APA.