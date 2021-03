Gastronomie darf mit Ostern outdoor wieder öffnen

Trotz steigender Infektionszahlen gab die Regierung weitere Öffnungsschritte bekannt. So darf die Gastronomie outdoor mit Ostern öffnen, Jugendsport soll schon ab Mitte März wieder möglich sein.

Gastronomie startet wieder zu Ostern, in Vorarlberg früher

Eine Sondergenehmigung gibt es für Vorarlberg, das derzeit die niedrigsten Fallinzidenzen aufweist. Hier werden "sehr deutliche Schritte" in Kultur, Sport und Gastronomie ab Mitte des Monats möglich sein, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Pressekonferenz Montagabend ausführte.

Infektionszahlen sollen trotz Öffnungen zurückgedrängt werden

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte an, man werde trotzdem versuchen, die Infektionszahlen zurückzudrängen. So soll es in besonders stark betroffenen Regionen eine Ausreise-Testpflicht geben, wie es derzeit schon in Tirol der Fall ist. FFP2-Masken an Arbeitsplätzen sollen ausgeweitet werden.