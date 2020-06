"Rinderwahn": Burger-Lokal eröffnet Sommer-Pop-Up am Yppenplatz

Burger-Fans aufgepasst: Das Erfolgskonzept von Gabriele und Robert Huth mit ihrem Kult-Lokal "Rinderwahn" ist in Kürze als Pop-Up am kultigen Yppenplatz in Ottakring zu erleben.

Das Wiener Gastronomen-Ehepaar Gabriele und Robert Huth lässt sich auch von Corona in seiner Kreativität rund um neue Konzepte und Standorte nicht bremsen. Ganz im Gegenteil!

Dritte Burger-Lokalität als Pop-Up am Yppenplatz

Mit Freitag, 5. Juni 2020 eröffnen sie im legendären Haus "Yppenplatz 4" der Ottakringer Brauerei im 16. Wiener Gemeindebezirk ein Pop-Up ihres beliebten Burger-Lokals "Rinderwahn".

"Selbstverständlich waren die vergangenen Wochen nicht einfach. Nicht nur für die Gastronomie - für keine Branche", erklärt Robert Huth; und weiter "Wir nutzten aber die Zeit, um bestehende Konzepte anzupassen und neue zu entwickeln - und wir freuen uns darauf!"

Neben dem Rinderwahn Stammhaus in Wien I., Weihburggasse 3 und dem Kiosk am Wiener Naschmarkt folgt nun eine dritte Burger Lokalität.

Rinderwahn Burger: "Genau das Richtige für einen Markt-Besuch"

"Rinderwahn geht auf Reisen!", freut sich auch Gabriele Huth über das Pop-Up am Yppenplatz 4. "Der Yppenplatz mit seinem Markt und der ansässigen Gastronomie hat uns von jeher gut gefallen. Daher freut es uns, dass wir im Haus ´Yppenplatz4´ unser Rinderwahn Pop-up eröffnen und Teil einer spannenden Community werden. Rinderwahn Burger sind genau das Richtige für einen Besuch am Markt. Entweder gleich im Gastgarten genießen oder zum Mitnehmen."

Der Rinderwahn am Yppenplatz 4 hat von Dienstag bis Samstag zwischen 11.30 und 21.30 Uhr geöffnet.