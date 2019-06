Kopf-an-Kopf-Rennen bei Umfrage über besten Burger Wiens

Zum Schluss wurde es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rinderwahn und Swing Kitchen. Bei der Culinarius-Umfrage nach dem besten Burger Wiens setzte sich schlussendlich aber Rinderwahn durch.

Rinderwahn setzt sich gegen Konkurrenten durch

Im Rennen gingen die Wiener Restaurants Swing Kitchen, Burger Bros, Die Burgermacher, Le Burger, Omnom Burger, Weinschenke, Burgerista, Rinderwahn, Addicted to Rock, TGI Fridays und Peter Pane. Nach einem spannenden Kopf an Kopf rennen, welches sich die beiden Spitzenreiter Swing Kitchen und Rinderwahn lieferten, war der Gewinner am Ende klar: das Rinderwahn überzeugte mit 29,9 Prozent am meisten. Dicht gefolgt vom Zweitplatzierten, Swingkitchen, mit insgesamt 28,7 Prozent. Die Bronzemedaille ging an "Burger Bros" mit 8,4 Prozent.