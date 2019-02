"Rinderwahn": Neues Burgerlokal in Wien-Leopoldstadt

Wien erlebt einen Burgerboom - zumindest die Restaurantkette "Rinderwahn". Bereits das dritte Edel-Burger-Lokal wurde am Montag in der Praterstraße 31 eröffnet. Weitere sollen noch folgen.

Wie ein Horn ragt die Spitze des Galaxy Towers der Praterstraße 31 über den Platz, wo früher noch das Eatalico einen Schanigarten aufschlug. Das italienische Restaurant, betrieben von der Familie Huth, musste nun einem “Rinderwahn” weichen. Das Horn passt einfach besser zum Rinderthema. Die Betreiberfamilie bleibt aber gleich. Es ist bereits der dritte “Rinderwahn”, den Robert und Gabriele Huth in Wien eröffnen, jene in der Weihburggasse und am Naschmarkt laufen bereits auf Hochtouren.

Neue Location für den Rinderwahn

Nun wurde der neuen Location statt italienischem, amerikanisches Flair eingehaucht. Auf den über 120 Plätzen können jetzt Rinderwahn-Burger, die es übrigens auch in vegetarischen Varianten gibt, verschmaust werden. Der Rinderwahn startete vor drei Jahren mitten in Wien, in der Weihburggasse. Zwei Jahre später wurde auch der beliebte Wiener Naschmarkt mit einem Rinderwahn-Kiosk beglückt.Nicht einmal ein Jahr später öffnet der nächste Rinderwahn in der Leopoldstadt. Und das soll nicht das Ende gewesen sein: Die Edelburger-Kette wird auch künftig an weiteren Standorten ihre Speisen anbieten.