Mjam-Rabattmonat in Wien: Rinderwahn am beliebtesten

Vier Wochen lang gab es in Wien jetzt vergünstigte Menüs um nur 5 Euro. Bestellt werden konnten Gerichte von über 200 Restaurants in der Bundeshauptstadt. Das Burger-Restaurant “Rinderwahn” sicherte sich die Liefer-Krone.

Jetzt hat Mjam alle Bestellungen der Bundeshauptstadt analysiert und herausgefunden: Die Bewohner Wiens sparen gerne. Über 500.000 Euro weniger gaben diese dank Mjam für Pizza, Burger und Co aus. „Die Daten zeigen, dass die Wienerinnen und Wiener mit Begeisterung Essen bestellen. Und dass sie auch noch über eine halbe Million Euro sparen konnten ist ein absoluter Rekord”, sagt Artur Schreiber, operativer Geschäftsführer von Mjam.

Burger-Restaurant “Rinderwahn” erhält die Liefer-Krone

Im 10. Bezirk wurde insgesamt am meisten bestellt

Bei Mjam bestellen die meisten Personen zwischen 18 und 20 Uhr, vornehmlich am Wochenende. Insgesamt wurde im 10. Bezirk am meisten Essen bestellt. Schlusslicht bildet der 1. Bezirk. Schaut man auf die kulinarischen Richtungen in Wien, liegen Pizza-Bestellungen mit knapp über 40 Prozent vor Burger (20 Prozent) und Sushi mit knappen 16 Prozent voran.