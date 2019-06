Reiseapotheke: Wichtigste Basics für Urlaubs-Notfälle

Welche Arzneimittel gehören ins Urlaubsgepäck? Ob Aktivurlaub, Städtetrip oder Badeurlaub, ob Aufenthalt im eigenen Land oder Fernreise: In allen Fällen ist eine gut sortierte Reiseapotheke unverzichtbar.

Vertraute Medikamente besser mitnehmen

"Alle Arzneimittel, die man immer braucht, gehören mit auf die Reise, denn nur so hat man sofort das bewährte und vertraute Medikament zur Hand. Apropos zur Hand: Diese Medikamente gehören ins Handgepäck! Vom Arzneimittelkauf im Ausland rate ich ab, da Medikamente in verschiedenen Ländern unterschiedliche Namen und Dosierungen aufweisen. Dadurch sind sie oft nur schwer oder gar nicht vergleichbar. Dazu kommen gegebenenfalls sprachliche Hürden, denn Packungsbeilagen sind immer in der jeweiligen Landessprache verfasst", erklärt Mag. pharm. Raimund Podroschko, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer.