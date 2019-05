Regierungskrise für ÖGB-Präsident Katzian eine "Horrorshow"

Der ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian bezeichnet die derzeitige Regierungskrise als "Horrorshow". Laut ihm wurden die schlimmsten Vorurteile gegen schlechte Politik sogar noch übertroffen.

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian hat die Regierungskrise ausgehend von dem Strache-Video als “Horrorshow” bezeichnet. Damit seien “die schlimmsten Vorurteile gegen eine schlechte Politik noch übertroffen” worden, so Katzian Dienstag beim Europäischen Gewerkschaftskongress in Wien.

Die “Augen in Europa und der Welt wurden größer und wahrscheinlich auch oft gerieben, weil alles eben nicht nur ein mieses Video, sondern bittere Realität war. Es ist eine Mischung von Machthunger, Geldgier und die Bereitschaft”, sagte Katzian. Die Rechten wollten “alles auf dem Silbertablett an dubiose Finanzgeber verkaufen, was für das gute Leben der Arbeitnehmer wichtig ist”. Diese “Bilder haben uns fassungslos und wütend gemacht.”