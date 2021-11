Regierung lässt weitergehende Impfpflicht prüfen

Die Bundesregierung lässt die Frage einer Impfpflicht für Gesundheitsberufe und eventuell auch in anderen Bereichen rechtlich prüfen.

Kommt die Impfpflicht? Rechtliche Prüfung veranlasst

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte zuletzt am Wochenende angekündigt, eine Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegesektor anordnen zu wollen, die konkrete Umsetzung ist noch offen. Auch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ließ am Rande der Regierungssitzung am Mittwoch Sympathien für weitergehende Schritte in diese Richtung erkennen.