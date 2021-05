Regeln für Grünen Pass: Auch Papierform bleibt

Die Regierung präsentierte am Dienstag die Regeln für den "Grünen Pass" , über den der Eintritt z.B. in die Gastronomie, aber auch das Reisen geregelt werden soll. Dabei stellte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein klar, dass neben dem digitalen Format auch ein analoges bestehen bleibt.

Das heißt, man kann zumindest in Österreich auch mit ausgedruckten Nachweisen die neuen Freiheiten nutzen.

Internationaler Grüner Pass - Regeln von Land zu Land allerdings unterschiedlich

International wird technisch ab dem Sommer zwar überall das gleiche System angewendet, jedoch entscheidet jeder Staat selbstständig, wen er unter welchen Bedingungen ins Land lässt. Im Klartext bedeutet dies, dass zwar der "Grüne Pass" via QR-Code ab Juli überall gelesen werden kann, es jedoch von Land zu Land unterschiedlich geregelt werden dürfte, wie lange man für die Einreise beispielsweise geimpft sein muss, wie lange ein PCR-Test gültig ist oder wie lange man genesen sein muss. Fix ist auch hierzulande noch nicht alles. So gibt es laut Mückstein Diskussionsbedarf, ob bisher nicht von der EMA zugelassene Impfstoffe - beispielsweise die chinesischen wie Sinopharm oder der russische Sputnik V - akzeptiert werden.

Unklarheit bei Antikörper-Tests

Grüner Pass wird in Österreich in drei Phasen eingeführt

Der "Grüne Pass" wird hierzulande - wie schon bekannt - in drei Phasen eingeführt. Die erste davon startet mit den großen Öffnungsschritten am 19. Mai und ist denkbar unspektakulär. In dieser gilt als Eintrittskarte beispielsweise zu Gastronomie oder Veranstaltungen einfach der schon bekannte Test-Nachweis, eine Eintragung im Impfpass oder ein Absonderungsbescheid, den man bei der Corona-Infektion erhalten hat.