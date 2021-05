Rechtsexperte zu Grünem vs. gelbem Impfpass: Obwexer sieht kein Problem

Ein WHO-Impfnachweis stünde dem grünen Impfzertifikat nicht im Wege: Der Europa- und Völkerrechtswissenschaftler Walter Obwexer sieht keine völkerrechtlichen Probleme beim Grünen Pass.

Auch wenn es mit dem gelben Impfpass ein internationales Dokument gibt, das nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO erstellt wurde, "ist es den Mitgliedstaaten der WHO nicht verboten, auch andere Impfzertifikate auszustellen und diese Impfzertifikate mit bestimmten Rechten zu versehen", sagte Obwexer im Gespräch mit der APA.

WHO-Leitlinien als Basis für Gelben Impfpass

"Der gelbe Impfpass beruht auf Leitlinien der WHO, dass die einzelnen WHO-Staaten solche Pässe ausgeben sollten, damit sie auch vergleichbar sind. Aber es gibt keine Exklusivität." Angesprochen auf die Internationalen Gesundheitsverordnungen, wonach andere Gesundheitsdokumente als diejenigen, die nach Vorschriften oder in Empfehlungen der WHO vorgesehen sind, im internationalen Verkehr nicht verlangt werden dürfen, antwortete der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck, dass es beim Grünen Pass um bestimmte Rechte für Corona-Geimpfte, Genesene und Getestete gehe.