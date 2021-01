Rasiergebot: Darum muss der Bart für FFP2-Masken ab

Die Allzweckwaffe im Kampf gegen das Coronavirus lautet Mund-Nasen-Schutz. Vor allem FFP2-Masken sollen Menschen schützen, aber nur, wenn sie richtig getragen werden. Ein Bart stellt dabei ein großes Problem dar.

Die FFP2-Maskenpflicht in Österreich soll die Verbreitung des Coronavirus in Österreich noch besser unter Kontrolle bringen. Das gilt jedoch nur, wenn die Maske auch möglichst dicht am Gesicht anliegt.