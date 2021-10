RAF Camora wurde im Wiener Austria Center gegen Corona geimpft

RAF Camora wurde am Sonntag in Wien-Donaustadt gegen das Coronavius geimpft. Der Rapper aus Wien erhielt die Impfung im Austria Center Vienna.

RAF Camora: Argument für Corona-Impfung

"Jedenfalls konnte ich danach eineinhalb Monate nicht trainieren - ich hab also am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie ernst die Krankheit eigentlich ist", berichtete er in dem Interview. Für die Impfung sprach für den Chartstürmer mit bürgerlichem Namen Raphael Ragucci einerseits, dass er Ende des Jahres für Shootings und Produktionen in die USA fliegen möchte. "Außerdem habe ich keinen Bock, das Ganze noch mal zu bekommen. Ich trainiere, reise gerne und hoffe, dass ich bald wieder Konzerte vor Tausenden Leuten spielen kann", zitierte ihn die Zeitung.