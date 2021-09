Räuber nach drei Überfällen auf selbe Trafik in Wien-Floridsdorf gefasst

Ein Trafikräuber schlug zwischen Ende August und Mitte September 2021 drei Mal in Wien-Floridsdorf zu. Nun klickten für einen Tatverdächtigen die Handschellen.

Am 28. August, 10. September 2021 und 16. September 2021 soll ein vorerst unbekannter Mann mit einer Schusswaffe mehrere Raube in Trafiken in Wien-Floridsdorf begangen haben. Die letzten beiden Überfälle betrafen dieselbe Trafik im Bereich des Bahnhofs Wien-Floridsdorf.

Festnahme nach drei Trafikrauben in Floridsdorf: 28-Jähriger gefasst

Durch die engangierten und akribischen Ermittlungen der Beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord, konnte die Identität des Tatverdächtigen rasch ausgeforscht werden. Der 28-jährige österreichische Staatsbürger wurde am Mittwoch kurz vor 14 Uhr an seiner Wohnadresse festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Softgun, sowie die verwendete Tatkleidung konnte in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Der 28-Jährige zeigte sich geständig und wird in eine Justizanstalt gebracht.