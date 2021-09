Bewaffneter Trafikraub in Wien-Floridsdorf: Fahndung

Am Mittwochabend kam es in Wien-Floridsdorf zu einem Trafikraub. Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Tage wurde dieselbe Trafik überfallen. Auch die Täterbeschreibung ist sehr ähnlich.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen ist in Wien-Floridsdorf eine Trafik nahe des Bahnhofs am Franz-Jonas-Platz überfallen worden. Die Täterbeschreibung vom vergangenen Freitag ähnelt jener vom Coup am gestrigen Mittwoch.