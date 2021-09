Trafik-Raub in Wien-Floridsdorf: Polizei sucht Täter

Am späten Freitagnachmittag wurde eine Trafik beim Bahnhof Floridsdorf von einem bewaffneten Räuber überfallen. Die Polizei Wien sucht nach Hinweisen und Zeugen.

Ein derzeit unbekannter Mann soll heute um 18:20 Uhr in eine Trafik am Bahnhof Floridsdorf gegangen sein und den Inhaber mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht haben. Der Tatverdächtige konnte mit Bargeld in derzeit unbekannter Höhe auf einem Fahrrad in Richtung Floridsdorfer Brücke flüchten.