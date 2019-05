Rado Star Prize Austria 2019: Installation von Benedikt Stonawski in Wiener Boutique

Zwischen dem 15. und 31. Mai wird Benedikt Stonawski im Rahmen des Designwettbewerbs Rado Star Prize Austria 2019 seine Installation "Material in Motion" in der Wiener Rado Boutique präsentieren.

Die Schaufenster der Rado Boutique in der Wiener Innenstadt werden zwischen dem 15. und 31. Mai vom Designer Benedikt Stonawski unter dem Motto “Material in Motion” geschmückt. Eine Installation, für deren genaue Betrachtung das Publikum kurz innehalten muss: Nur so kann man den Bewegungen von „Material in Motion“ mit den Augen folgen. Eingespannt zwischen kleinen, computergesteuerten Motoren werden die Elastizität und Geschmeidigkeit von Rattan, dem verwendeten Rohstoff, zum Ausdruck gebracht.