Rado Star Prize Austria 2019: Installation von Theresa Hattinger in Wiener Boutique

In der Wiener Innenstadt wird bis Ende März die nächste Installation des Rado Star Prize Austria Wettbewerbs präsentiert. Theresa Hattinger zeigt ihr Projekt „The answer, my friend…“ im Schaufenster der Wiener Rado Boutique.

Bis Ende März wird die Installation von Theresa Hattinger „The answer, my friend…“ in der Wiener Rado Boutique in der Innenstadt zu besichtigen sein. Sie setzt sich in ihrem Projekt mit der konstanten Veränderung des Lebens in humorvoller Art auseinander.