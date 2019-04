Bis Ende April wird die Kunstinstallation in der Rado Boutique zu sehen sein.

Rado Star Prize Austria 2019: Installation von Angela Fischer in Wiener Boutique

Das vierte von insgesamt acht teilnehmenden Projekten des Rado Star Prize Austria 2019 stammt von Angela Fischer. Das Werk mit dem Titel „Master of Carbon“ stellt das spannende Verhältnis zweier unterschiedlicher Materialien dar und ist bis Ende April im Schaufenster der Wiener Rado Boutique ausgestellt.

Bei ihrer Installation beschäftigt sich die bildende Künstlerin Angela Fischer in Hinblick auf Vergangenheit und Zukunft mit verschiedenen Materialien, die selbst eine Geschichte erzählen: Die händisch gefertigte Skulptur besteht aus einer Kombination von Holz und Carbon, die für den Gegensatz von Vergangenheit und Zukunft stehen – Holz als traditionelles, organisch-vergängliches Element, Carbon im Gegensatz dazu als zukunftsorientierter, industriell hergestellter Werkstoff.

Rado Star Prize Austria 2019: Kunstinstallation in Wien von Angela Fischer Aufgrund der Spiegelplatten auf Rückwand und Boden spielt die schwebende Skulptur in ihrer Aufmachung zudem mit der Wahrnehmung des Publikums: „Verändert der Betrachter seine Position, verändert er den Winkel, seine Sichtweise, so eröffnen sich ihm neue ‚Layers‘, neue Perspektiven, neue Blickpunkte“, erläutert die Künstlerin. Dementsprechend soll jede Information in räumlicher Hinsicht visuell mehrdeutig wahrgenommen werden.

Angela Fischer studiert an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und ist als Bildhauerin und Malerin tätig. In ihren Arbeiten schafft sie vorwiegend Skulpturen bzw. Bilder, die Illusionen erzeugen.